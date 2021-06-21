Рюдигер хочет остаться в "Челси"

Теги челсиантонио рюдигер

Рюдигер хочет остаться в "Челси"Фото: инстаграм Рюдигера/Автор неизвестен

Как сообщает Sky Sports, футболист сборной Германии и лондонского "Челси" Антонио Рюдигер хочет продолжить выступать за свой нынешний клуб. 

По информации источника, он сказал главному тренеру "Челси" Томасу Тухелю о том, что подпишет новый контракт.

Отмечается, что стороны еще не начинали переговорный процесс. Рюдигер намерен обсудить детали соглашения после завершения Евро-2020.

В прошедшем сезоне немец провел в АПЛ 19 матчей, в которых сумел забить 1 гол.

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