Рюдигер хочет остаться в "Челси", но не идёт на уступки в переговорах о новом контракте

Фото инстаграм Антонио Рюдигера

Будущее центрального защитника Антонио Рюдигера в "Челси" находится под вопросом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным инсайдера, 28-летний футболист хочет остаться в лондонском клубе - это его приоритет.

Однако при этом немец не намерен идти на уступки в переговорах о новом контракте.

Напомним, что Рюдигер рассчитывает на зарплату в размере 10 миллионов евро в год. За ситуацией с его будущим следят "Реал" и "Бавария".

Действующее соглашение игрока с "Челси" истекает следующим летом.

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