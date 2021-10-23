Рюдигер хочет остаться в "Челси", но не идёт на уступки в переговорах о новом контракте
Фото инстаграм Антонио Рюдигера
Будущее центрального защитника Антонио Рюдигера в "Челси" находится под вопросом, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По данным инсайдера, 28-летний футболист хочет остаться в лондонском клубе - это его приоритет.
Однако при этом немец не намерен идти на уступки в переговорах о новом контракте.
Напомним, что Рюдигер рассчитывает на зарплату в размере 10 миллионов евро в год. За ситуацией с его будущим следят "Реал" и "Бавария".
Действующее соглашение игрока с "Челси" истекает следующим летом.
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