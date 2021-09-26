Рюдигер хочет перейти в "Реал"

Фото: инстаграм Антонио Рюдигера/Автор неизвестен

Немецкий защитник лондонского "Челси" Антонио Рюдигер может перейти в мадридский "Реал", сообщает Marca.

По сведениям источника, Рюдигер ради перехода в королевский клуб готов отказаться от продления контракта с "аристократами". Контракт немца с "Челси" истекает через год, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 28-летний Рюдигер провел за "Челси" восемь матчей и забил один гол.

Не пропустите: Флорентино Перес сказал, когда Мбаппе перейдет в "Реал". | http://soccernews.ru