Рюдигер хочет зарабатывать более чем в два раза больше, чем сейчас

Фото: инстаграм Рюдигера\Автор неизвестен

Стало известно, какую зарплату хочет иметь немецкий защитник "Челси" Антонио Рюдигер по новому контракту.

Как сообщает издание The Athletic, к данному моменту 28-летний футболист сборной Германии даже увеличил свои изначальные запросы до 225 тысяч фунтов в неделю. Ранее он отклонил предложение "Челси" в размере 200 тысяч в неделю.

По информации, он также ответил отказом на предложение мадридского "Реала", который хоть и не горит идеей подписания немца, но сделал предложение в размере 173 тысяч фунтов в неделю

Отмечается, что по нынешнему контракту Рюдигер зарабатывает 100 тысяч фунтов в неделю.

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