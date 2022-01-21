Рюдигер хочет заработать 55 миллионов евро по новому контракту с "Челси"

Теги челсиантонио рюдигер

Рюдигер хочет заработать 55 миллионов евро по новому контракту с "Челси"

Фото инстаграм Антонио Рюдигера

Центральный защитник "Челси" Антонио Рюдигер по-прежнему не может договориться с лондонским клубом об условиях нового соглашения.

По информации Marca, футболист хочет заключить с "синими" пятилетний контракт с зарплатой 11 миллионов евро за сезон.

Последнее предложение "Челси" расстроило немца - оклад 8,4 миллиона евро в год.

Если до июня переговоры не увенчаются успехом, то Рюдигер станет свободным агентом.

За ситуацией с будущим 28-летнего игрока следят "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", ПСЖ и "Бавария". Интерес мадридского "Реала" к нему в последнее время охладел.

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