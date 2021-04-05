Рюдигер и Кепа едва не подрались на тренировке "Челси"

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В воскресенье на тренировке лондонского "Челси" произошёл конфликт между двумя футболистами, пишет Sky Sports.

По сведениям издания, перепалку устроили защитник Антонио Рюдигер и вратарь Кепа Аррисабалага.

Сообщается, что в ходе двусторонки немец влетел в испанца в подкате, после чего они начали спорить и даже толкать друг друга.

Наставник "Челси" Томас Тухель посчитал виновником инцидента Рюдигера, в связи с чем выгнал его с занятия.

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