Рюдигер и Кепа едва не подрались на тренировке "Челси"
Фото Give Me Sport
В воскресенье на тренировке лондонского "Челси" произошёл конфликт между двумя футболистами, пишет Sky Sports.
По сведениям издания, перепалку устроили защитник Антонио Рюдигер и вратарь Кепа Аррисабалага.
Сообщается, что в ходе двусторонки немец влетел в испанца в подкате, после чего они начали спорить и даже толкать друг друга.
Наставник "Челси" Томас Тухель посчитал виновником инцидента Рюдигера, в связи с чем выгнал его с занятия.
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