Рюдигер может покинуть "Челси" из-за санкций

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Рюдигер может покинуть "Челси" из-за санкций

Фото: инстаграм Антонио Рюдигера\Автор неизвестен

Немецкий защитник "Челси" Антонио Рюдигер может покинуть команду из-за санкций, наложенных на владельца клуба Романа Абрамовича, сообщает журналист Кристиан Фальк в своем твиттере.

По сведениям источника, у футболиста был согласованный новый контракт с лондонцами, но теперь клуб не имеет права подписывать новые соглашения. Таким образом, Рюдигер летом может перейти в другой клуб на правах свободного агента. Интерес к нему проявляют "Реал", "Манчестер Юнайтед", ПСЖ и "Ювентус".

В нынешнем сезоне 29-летний Рюдигер провел за "Челси" 40 матчей во всех турнирах и забил три гола.

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