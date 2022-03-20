Рюдигер может стать самым высокооплачиваемым защитником в истории

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Рюдигер может стать самым высокооплачиваемым защитником в истории

Фото: инстаграм Антонио Рюдигера/Автор неизвестен

Немецкий защитник лондонского "Челси" Антонио Рюдигер может стать самым высокооплачиваемым защитником в истории, сообщает Goal.

По сведениям источника, футболист согласовал с клубом контракт на сумму в 12 миллионов евро в год. Впрочем, подписание контракта случится лишь в том случае, если "Челси" будет продан новому владельцу. В настоящее время клуб не может продлевать игроков из-за санкций, наложенных на Романа Абрамовича.

Если "Челси" не удастся решить данную проблему, то 29-летний Рюдигер летом станет свободным агентом и летом сможет перейти в другой клуб бесплатно. Интерес к игроку проявляют "Ювентус", "Реал", ПСЖ и "Бавария".

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