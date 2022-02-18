Рюдигер может заработать в "Реале" 55 миллионов евро

Фото инстаграм Антонио Рюдигера

Центральный защитник "Челси" Антонио Рюдигер получил выгодное предложение от мадридского "Реала".

По информации журналиста Николо Скиры, королевский клуб готов платить игроку 11 миллионов евро в год по условиям пятилетнего контракта.

Напомним, что ближайшим летом немец станет свободным агентом, если "Челси" не убедит его продлить истекающее соглашение.

В текущем сезоне Рюдигер сыграл за "синих" 34 матча, забил 3 гола и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 35 миллионов евро.

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