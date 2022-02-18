Рюдигер может заработать в "Реале" 55 миллионов евро
Фото инстаграм Антонио Рюдигера
Центральный защитник "Челси" Антонио Рюдигер получил выгодное предложение от мадридского "Реала".
По информации журналиста Николо Скиры, королевский клуб готов платить игроку 11 миллионов евро в год по условиям пятилетнего контракта.
Напомним, что ближайшим летом немец станет свободным агентом, если "Челси" не убедит его продлить истекающее соглашение.
В текущем сезоне Рюдигер сыграл за "синих" 34 матча, забил 3 гола и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 35 миллионов евро.
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|Команда
|М
|О
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|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
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|3
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|Челси
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|5
|Манчестер Юнайтед
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|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
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|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
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|10
|Бернли
|27
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|Эвертон
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|36
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|Саутгемптон
|27
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|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18