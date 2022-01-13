Рюдигер намерен остаться в "Челси"
Фото: инстаграм Рюдигер\Автор неизвестен
Немецкий защитник "Челси" Антонио Рюдигер хочет остаться в лондонском клубе, несмотря на то, что его контракт с "синими" рассчитан до конца нынешнего сезона, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.
По информации источника, ситуация в переговорах о продлении соглашения в последнее время начала улучшаться по сравнению с прошлыми месяцами.
Ранее сообщалось, что игрок хочет уйти в другой клуб на правах свободного агента.
В нынешнем сезоне немец сыграл 20 матчей в АПЛ, в которых забил 2 гола.
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