Рюдигер намерен остаться в "Челси"

Фото: инстаграм Рюдигер\Автор неизвестен

Немецкий защитник "Челси" Антонио Рюдигер хочет остаться в лондонском клубе, несмотря на то, что его контракт с "синими" рассчитан до конца нынешнего сезона, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

По информации источника, ситуация в переговорах о продлении соглашения в последнее время начала улучшаться по сравнению с прошлыми месяцами.

Ранее сообщалось, что игрок хочет уйти в другой клуб на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне немец сыграл 20 матчей в АПЛ, в которых забил 2 гола.

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