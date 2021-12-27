Рюдигер назвал "Челси" свои финансовые требования

Фото: инстаграм Рюдигера

"Челси" не оставляет попыток продлить соглашение с защитником Антонио Рюдигером.

Как сообщает Todofichajes, 28-летний немец требует от клуба зарплату в размере 12 миллионов евро за сезон. Ранее "Челси" отказывался платить такие деньги.

Контракт Рюдигера с "Челси" истекает ближайшим летом и клуб рискует бесплатно отпустить футболиста.

Ранее сообщалось, что Рюдигер может продолжить карьеру в "Реале".

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