Рюдигер определился с приоритетным клубом

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Рюдигер определился с приоритетным клубом

Фото: инстаграм Антонио Рюдигера/Автор неизвестен

Немецкий защитник лондонского "Челси" Антонио Рюдигер хочет перейти в мадридский "Реал", сообщает Foot Mercato.

По сведениям источника, вариант с королевским клубом является для немца приоритетом, но при этом "Реал" предлагает игроку самую низкую зарплату из всех. Наибольшее предложение сделал ПСЖ, который готов платить ему семь миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что 28-летним Рюдигером интересуются "Барселона", "Бавария" и "Ювентус".

Не пропустите: Рюдигер назвал "Челси" свои финансовые требования. | http://soccernews.ru
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