Рюдигер отклонил предложение "Челси". На игрока претендует "Реал"

Фото: инстаграм Рюдигера/Автор неизвестен

Немецкий защитник лондонского "Челси" Антонио Рюдигер с высокой вероятностью покинет "синих" по окончании сезона.

Как сообщает The Athletic, немец отклонил предложение "Челси" о новом контракте с зарплатой в размере 140 тысяч фунтов в неделю. Игрок хочет получать 200 тысяч в неделю.

По информации источника, мадридский "Реал" готов удовлетворить запросы Рюдигера и подписать его на правах свободного агента следующим летом.

Инсайдер Фабрицио Романо также сообщает, что именно "Реал" является фаворитом в борьбе за немца.

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