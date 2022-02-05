Рюдигер отклонил предложение "Челси" о продлении контракта с двукратным увеличением зарплаты
Фото инстаграм Антонио Рюдигера
Центральный защитник "Челси" Антонио Рюдигер по-прежнему не может договориться с лондонским клубом об условиях нового соглашения.
По информации Daily Mail, сейчас немец зарабатывает 6,15 миллиона евро. "Синие" предложили ему продлить контракт с окладом 12,3 миллиона, но футболист ответил отказом.
За ситуацией с переговорами следят "Реал" и ПСЖ, которые готовы подписать 28-летнего игрока на правах свободного агента.
В текущем сезоне Рюдигер сыграл за "Челси" 31 матч, забил 3 гола и сделал 4 ассиста. Его договор с клубом истекает 30 июня.
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