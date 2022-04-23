Рюдигер перейдет в "Реал"

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Рюдигер перейдет в "Реал"

Фото: твиттер Рюдигера\Автор неизвестен

Немецкий защитник "Челси" Антонио Рюдигер близок к договоренности с мадридским "Реалом" и летнем переходе, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, после матча против лондонцев (2:3) на "Сантьяго Бернабеу" в 1\4 финала Лиги чемпионов королевский клуб возобновил переговоры с немецким футболистом.

Отмечается, что соглашение может быть заключено в самое ближайшее время.

Ранее сообщалось, что после того, как "Реал" отказался от подписания Рюдигера на условиях игрока, теперь переход может состоятся лишь на условиях клуба.

Напомним, что контракт с Рюдигера с "Челси" рассчитан до конца нынешнего сезона.

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