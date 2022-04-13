Рюдигер поделился эмоциями после вылета из Лиги чемпионов

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Рюдигер поделился эмоциями после вылета из Лиги чемпионов

Фото: твиттер Рюдигера\Автор неизвестен

Немецкий центральный защитник "Челси" Антонио Рюдигер прокомментировал вылет из Лиги чемпионов от мадридского "Реала".

Напомним, что несмотря на гостевую победу 3:2, лондонцы по сумме двух встреч уступили 4:5.

"Плюс заключается в том, что мы не сдались. Немногие команды могут приехать на "Бернабеу" и владеть таким преимуществом, которое было у нас.

Но если говорить о двух матчах, за такие ошибки, которые мы допустили, всегда следует наказание. Мы владели инициативой и не паниковали. Считаю, сыграли совсем неплохо. Во втором тайме мы забили дважды и сделали все, что могли", – сказал немец.

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