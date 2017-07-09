Рюдигер прилетел в Лондон для прохождения медобследования в "Челси"

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Рюдигер прилетел в Лондон для прохождения медобследования в "Челси"

Защитник "Ромы" Антонио Рюдигер в ближайшее время пройдет медобследование в "Челси", сообщает Sky Sports.

По информации ресурса, клуб достиг договоренности с футболистом по контракту. Сумма трансфера составит 38 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Рюдигер сыграл 35 матчей и отметился 3 голевыми передачами.

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