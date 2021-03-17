Рюдигер рассказал о несостоявшемся переходе в ПСЖ

Теги антонио рюдигерчелсипсжтоттенхэм

Рюдигер рассказал о несостоявшемся переходе в ПСЖ

Немецкий защитник лондонского "Челси" Антонио Рюдигер рассказал, что прошлым летом им интересовались ПСЖ и "Тоттенхэм".

"Меня никто не выгонял из "Челси", но я был немного расстроен из-за своего положения в команде. Прошлым летом мной активно интересовались ПСЖ и "Тоттенхэм", но ничего не произошло. Сейчас у меня все порядке в "Челси", я люблю этот клуб. Для меня приоритетом является продление контракта, но все зависит от руководства", - приводит слова Рюдигера BBC.

В нынешнем сезоне 28-летний Рюдигер провел за "Челси" 20 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с английским клубом действует до лета 2022 года.

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