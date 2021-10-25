Рюдигер ведёт переговоры с четырьмя клубами

Фото инстаграм Антонио Рюдигера

Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио дал инсайд о будущем центрального защитника "Челси" Антонио Рюдигера.

По его информации, маловероятно, что футболист продолжит выступать за "синих" в следующем сезоне.

Сообщается об интересе к немцу со стороны "Манчестер Сити", "Тоттенхэма", "Ювентуса" и ПСЖ. Он ведёт переговоры с этими четырьмя клубами.

Напомним, что в июне 2022 года Рюдигер станет свободным агентом, если "Челси" не убедит его продлить контракт.

Ранее утверждалось, что центрбек может оказаться в "Реале", "Барселоне" или "Баварии".

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