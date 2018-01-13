Рюдигер высказался о безголевой серии Мораты
Защитник "Челси" Антонио Рюдигер высказался о безголевой серии своего партнёра по команде Альваро Мораты.
Напомним, что испанский форвард не может забить уже в четырёх матчах подряд.
"Вся команда его поддерживает, и, думаю, болельщики тоже поддерживают. Надеюсь, у него всё сложится наилучшим образом. У нападающих так бывает, что иногда забиваешь, а иногда нет, но он хорошо работает на команду и всегда выкладывается. Думаю, когда он снова забьёт, то всё будет хорошо. Я скажу ему, чтобы он продолжал, как и всегда, работать на команду, и удача снова вернётся, так что не беспокоюсь на его счёт" - цитирует Рюдигера официальный сайт "синих".
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|Команда
|М
|О
|1
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|18
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|2
|Манчестер Юнайтед
|18
|41
|3
|Челси
|18
|38
|4
|Ливерпуль
|18
|34
|5
|Арсенал Лондон
|18
|33
|6
|Бернли
|18
|32
|7
|Тоттенхэм
|18
|31
|8
|Лестер Сити
|18
|26
|9
|Уотфорд
|18
|22
|10
|Эвертон
|17
|22
|11
|Хаддерсфилд Таун
|18
|21
|12
|Саутгемптон
|18
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|18
|14
|Кристал Пэлас
|18
|17
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|17
|16
|Борнмут
|18
|16
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|Сток Сити
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|Вест Бромвич Альбион
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