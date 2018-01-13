Рюдигер высказался о безголевой серии Мораты

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер высказался о безголевой серии своего партнёра по команде Альваро Мораты.

Напомним, что испанский форвард не может забить уже в четырёх матчах подряд.

"Вся команда его поддерживает, и, думаю, болельщики тоже поддерживают. Надеюсь, у него всё сложится наилучшим образом. У нападающих так бывает, что иногда забиваешь, а иногда нет, но он хорошо работает на команду и всегда выкладывается. Думаю, когда он снова забьёт, то всё будет хорошо. Я скажу ему, чтобы он продолжал, как и всегда, работать на команду, и удача снова вернётся, так что не беспокоюсь на его счёт" - цитирует Рюдигера официальный сайт "синих".

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