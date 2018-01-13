Рюдигер высказался о безголевой серии Мораты

Теги челсиантонио рюдигеральваро мората

Рюдигер высказался о безголевой серии Мораты

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер высказался о безголевой серии своего партнёра по команде Альваро Мораты.

Напомним, что испанский форвард не может забить уже в четырёх матчах подряд.

"Вся команда его поддерживает, и, думаю, болельщики тоже поддерживают. Надеюсь, у него всё сложится наилучшим образом. У нападающих так бывает, что иногда забиваешь, а иногда нет, но он хорошо работает на команду и всегда выкладывается. Думаю, когда он снова забьёт, то всё будет хорошо. Я скажу ему, чтобы он продолжал, как и всегда, работать на команду, и удача снова вернётся, так что не беспокоюсь на его счёт" - цитирует Рюдигера официальный сайт "синих".

Не пропустите: Батшуайи близок к переходу из "Челси" в "Севилью". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Непростой выезд для команды Венгера: "Борнмут" против "Арсенала"

Непростой выезд для команды Венгера: "Борнмут" против "Арсенала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов