Рюдигер высказался о контракте с "Челси"

Фото: инстаграм Рюдигера\Автор неизвестен

Защитник сборной Германии и "Челси" Антонио Рюдигер рассказал о ситуации с его контрактом с лондонским клубом, который истекает в конце нынешнего сезона.

"Я счастлив в Челси, думаю это видно по моей игре за клуб. Я выкладываюсь на полную в каждом матче. Однако, не только от меня зависит будущее. В клубе есть люди, которые также принимают решения", - цитирует Рюдигера инсайдер Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Рюдигер сыграл 34 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал два асссиста.

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