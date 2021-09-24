Рюдигер высказался о своём будущем в "Челси"
Фото инстаграм Антонио Рюдигера
Центральный защитник лондонского "Челси" Антонио Рюдигер дал понять, что пока не определился с клубом, в котором продолжит карьеру.
"Мне предстоит принять самое важное решение в профессиональной карьере. Пока я не разговаривал с другими клубами, только с "Челси", - цитирует 28-летнего немца твиттер Фабрицио Романо.
Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны мадридского "Реала", "Баварии" и ПСЖ.
Контракт Рюдигера с "Челси" истекает в июне 2022 года. Таким образом, летом он может стать свободным агентом.
Не пропустите: Нагельсманн ярко высказался об интересе "Баварии" к Рюдигеру. | http://soccernews.ru
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