Рюдигеру шипом пробили ногу в матче АПЛ

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Рюдигеру шипом пробили ногу в матче АПЛ

В матче 14-го тура чемпионата Англии "Челси" обыграл "Суонси" со счетом 1:0.

Единственный мяч в этом поединке на счету защитника лондонского клуба Антонио Рюдигера.

После матча футболист показал травму, которую ему нанес один из игроков соперников, пробив ему ногу шипом своей бутсы.

Фото: Нога Рюдигера после матча.

Рюдигер опубликовал фото раненой ноги и подписал его: "Nike, что это?".

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