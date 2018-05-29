Рыжиков и Карадениз могут войти в тренерский штаб "Рубина"

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Рыжиков и Карадениз могут войти в тренерский штаб "Рубина"

Сергей Рыжиков и Гёкдениз Карадениз могут войти в тренерский штаб "Рубина", сообщают российские СМИ.

Наставник казанцев Курбан Бердыев готов обсудить вхождение 37-летнего россиянина и 38-летнего турка в свою команду после того, как они получат лицензии категории "А".

Напомним, что Рыжиков и Карадениз выступали за "Рубин" с 2008 по 2018 год. По окончании минувшего сезона вратарь покинул клуб на правах свободного агента, а полузащитник завершил карьеру.

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