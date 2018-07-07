Рыжиков имеет варианты продолжения карьеры в Европе и Китае

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Рыжиков имеет варианты продолжения карьеры в Европе и Китае

Бывший вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков имеет варианты продолжения карьеры в Европе и Китае.

"Сергей Рыжиков мог оказаться в "Витессе", но помешали обстоятельства: из "Челси" в "Витесс" перешёл другой футболист. Благодарны Леониду Викторовичу Слуцкому за интерес к футболисту, желание видеть его в своей команде. Сейчас есть несколько вариантов в Голландии, Бельгии и Китае. На первом месте рассматриваем зарубежный вариант продолжения карьеры" - сказал агент футболиста Алексей Сафонов.

Напомним, что 37-летний Рыжиков является свободным агентом, поэтому достанется новому клубу бесплатно. 

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