Рыжиков может получить должность в "Рубине"

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Рыжиков может получить должность в "Рубине"

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов сообщил, что готов пригласить в клуб Сергея Рыжикова, если он завершит карьеру.

"До меня доходила информация, что Рыжиков покинет "Тамбов". Все идeт к тому, что он завершит карьеру? Если так, то, разумеется, мы подумаем и рассмотрим вариант его приглашения в "Рубин" на какую-то должность. Будем думать", - цитирует Сайманова "Чемпионат".

Контракт Рыжикова с "Тамбовом" истекает грядущим летом. В этом сезоне он провел 21 игру и пропустил 35 голов.

Напомним, что Рыжиков выступал за "Рубин" с 2008 по 2018 год.

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