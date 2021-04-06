Рыжиков находится на стажировке в "Рубине"
Фото: Твиттер @rsportru
Экс-голкипер "Тамбова" Сергей Рыжиков прибыл в "Рубин", за который выступал с 2008 по 2018 год, сообщает пресс-служба казанского клуба.
40-летний Рыжиков проходит стажировку в штабе Леонида Слуцкого.
"Теплая встреча. Сергей Рыжиков в эти дни проходит стажировку в тренерском штабе Леонида Викторовича", - говорится в сообщении "Рубина" в Instagram.
Напомним, голкипер 9 марта объявил об уходе из "Тамбова" и заявил, что завершит карьеру футболиста.
В конце марта появилась информация, что Рыжиков может возглавить клуб ПФЛ.
Читать также: Рыжиков объяснил своё решение покинуть "Тамбов" | http://soccernews.ru
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