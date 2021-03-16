Рыжиков объяснил своё решение покинуть "Тамбов"

Вратарь Сергей Рыжиков назвал причину своего ухода из "Тамбова" посреди сезона.

"Всё банально и просто - устал от лжи, решил больше это не терпеть и уйти. Формально было так: я написал извещение в клуб, что временно приостанавливаю [работу] по статье 142 ТК РФ о невыплате зарплаты двух и более месяцев. Я на связи с тренером вратарей, вроде в понедельник должны быть перечисления, но моя карточка уже "заржавела". В конце января я получил 22 тысячи рублей за пять месяцев.

Ради чего играет "Тамбов"? Ну, ребята там неплохие собрались, и главный тренер сможет собрать из них команду, правда, к какому туру? Но я болею за них и желаю им удачи. Завершение карьеры? Наверное, нужно сначала утрясти юридические моменты с клубом, но спустя четыре месяца уже тяжело будет вернуться в карьеру футболиста. О прощальном матче не думал, это излишне. Я не очень их люблю. Не такая уж я и звезда.

Есть ли горечь от того, что карьера заканчивается так? Ну, если честно, я не думал, что "Тамбов" будет моей последней командой, но так получилось. Столкнулся с реалиями российского футбола. Самара и Тамбов мне показали, где проблемы в российском футболе. Надеюсь, я буду решать эти проблемы в будущем", - сказал Рыжиков.

Сейчас голкиперу 40 лет. Он выступал за "Тамбов" с августа 2020 года, в текущем сезоне пропустил 35 голов в 21 матче.

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