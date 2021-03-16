Рыжиков объяснил своё решение покинуть "Тамбов"
Вратарь Сергей Рыжиков назвал причину своего ухода из "Тамбова" посреди сезона.
"Всё банально и просто - устал от лжи, решил больше это не терпеть и уйти. Формально было так: я написал извещение в клуб, что временно приостанавливаю [работу] по статье 142 ТК РФ о невыплате зарплаты двух и более месяцев. Я на связи с тренером вратарей, вроде в понедельник должны быть перечисления, но моя карточка уже "заржавела". В конце января я получил 22 тысячи рублей за пять месяцев.
Ради чего играет "Тамбов"? Ну, ребята там неплохие собрались, и главный тренер сможет собрать из них команду, правда, к какому туру? Но я болею за них и желаю им удачи. Завершение карьеры? Наверное, нужно сначала утрясти юридические моменты с клубом, но спустя четыре месяца уже тяжело будет вернуться в карьеру футболиста. О прощальном матче не думал, это излишне. Я не очень их люблю. Не такая уж я и звезда.
Есть ли горечь от того, что карьера заканчивается так? Ну, если честно, я не думал, что "Тамбов" будет моей последней командой, но так получилось. Столкнулся с реалиями российского футбола. Самара и Тамбов мне показали, где проблемы в российском футболе. Надеюсь, я буду решать эти проблемы в будущем", - сказал Рыжиков.
Сейчас голкиперу 40 лет. Он выступал за "Тамбов" с августа 2020 года, в текущем сезоне пропустил 35 голов в 21 матче.
Не пропустите: Рыжиков может получить должность в "Рубине". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Эден Азар рискует пропустить остаток сезона и Евро-2020
-
Промеса могут обвинить в попытке непредумышленного убийства
-
Роналду круче Пеле, "Манчестер Сити", "Бавария" и "Интер" уже практически чемпионы, а "Атлетико" сдулся: главные итоги выходных
-
Главные новости дня: 15 марта
-
Дубль Месси помог "Барселоне" разгромить "Уэску"
Лента новостей
-
Официально: Газизов вернулся на пост гендиректора "Уфы"
-
Эден Азар рискует пропустить остаток сезона и Евро-2020
-
Промеса могут обвинить в попытке непредумышленного убийства
-
Гильерме вышел на третье место по матчам за "Локомотив" в РПЛ
-
Милнер повторил рекорд Крауча в АПЛ
-
Рыжиков объяснил своё решение покинуть "Тамбов"
-
Официально: Хонда стал игроком "Нефтчи"
-
Денисов высказался об интимном видео Дзюбы
-
Роналду круче Пеле, "Манчестер Сити", "Бавария" и "Интер" уже практически чемпионы, а "Атлетико" сдулся: главные итоги выходных
-
Главные новости дня: 15 марта
-
Матч "Вулверхэмптон" - "Ливерпуль" был прерван на 15 минут из-за оказания помощи вратарю хозяев
-
Месси установил рекорд топ-5 лиг Европы
-
Ибрагимовича вызвали в сборную Швеции
-
1
Дубль Месси помог "Барселоне" разгромить "Уэску"
-
"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вулверхэмптон"
-
Журналист Алланазаров о продлении контракта Тедеско со "Спартаком": "Он уже не так категоричен"
-
"Бавария" может не отпустить Левандовского в сборную Польши
-
"Арсенал" нацелился на защитника "Айнтрахта" и хавбека "Брайтона"
-
Стали известны сроки восстановления Азара
-
Месси догнал Хави по количеству матчей за "Барселону"