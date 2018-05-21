Рыжиков объяснил свой уход из "Рубина"

Бывший вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков объяснил свой уход из казанского клуба.

"Решение, которое я обсудил с женой Машей, своим агентом Алексеем Сафоновым, окончательное. После десяти лет в Казани я просто хочу сменить обстановку. И хотя это замечательный город, жить здесь мы не собираемся. Собираемся на родину, ближе в родителям. Словом, решил новый вызов судьбе бросить. Хотя в конце апреля "Рубин" предложил продлить контракт. В финансовом отношении условия в нём были хуже, но дело не в деньгах. В 37 лет ждать своего часа в запасе - не для меня. Я хочу зарабатывать деньги игрой, а не получать их, сидя на лавке" - сказал Рыжиков.

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