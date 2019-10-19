Рыжиков: "Перед игрой с "Барселоной" думал: лишь бы не пропустить 7-8 голов, 5 - куда ни шло"
Вратарь "Крыльев Советов" Сергей Рыжиков, который ранее выступал за "Рубин", поделился воспоминаниями о матче с "Барселоной" в Лиге Чемпионов в сезоне 2009/10.
"Этот матч стоит в моей карьере особняком. Никто не верил, что "Рубин" сможет увезти с "Камп Ноу" хотя бы одно очко. Да я сам перед игрой думал: лишь бы не опозориться, не пропустить семь-восемь голов. Пять - куда ни шло. А оно вон как повернулось. Сыграли выше всяких похвал. Ведь у "Барселоны" был в то время выдающийся состав: Месси, Ибрагимович, Иньеста, Хави, Яя Туре, Дани Алвес, Пике, Пуйоль, Абидаль. Ещё играл Тьерри Анри, но против нас он вышел только на несколько минут в ответном казанском матче", - сказал Рыжиков.
Напомним, что матч завершился победой "Рубина" со счётом 2:1. В ответной встрече казанцы также не проиграли "Барсе", расписав нулевую ничью.
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