Рыжиков: "Поражение обидное, но без поражений не бывает побед"

Голкипер "Рубина" Сергей Рыжиков подвел итоги матча 10-го тура чемпионата Испании против "Урала" (0:1).

"Поражение обидное, но без поражений не бывает побед. У нас одна команда, и это поражение всей команды, всего клуба.

Все мячи берущиеся, так что будем работать", - сказал он. | http://soccernews.ru