Рыжиков: "Поражение обидное, но без поражений не бывает побед"

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Рыжиков: "Поражение обидное, но без поражений не бывает побед"Голкипер "Рубина" Сергей Рыжиков подвел итоги матча 10-го тура чемпионата Испании против "Урала" (0:1).

"Поражение обидное, но без поражений не бывает побед. У нас одна команда, и это поражение всей команды, всего клуба.

Все мячи берущиеся, так что будем работать", - сказал он.  | http://soccernews.ru

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