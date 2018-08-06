Рыжиков: "После "Ростова" Бердыев стал чуть другим"

Новоиспеченный голкипер самарских "Крыльев Советов" Сергей Рыжиков высказался об изменениях, которые коснулись его бывшего тренера по казанскому "Рубину" Курбана Бердыева.

"Изменился ли Бердыев после "Ростова"? Мне трудно об этом говорить. В основном я общался с Виталием Витальевичем Кафановым, как с тренером вратарей. С Бекиичем я разговаривал индивидуально два или три раза максимум. Да, изменился. Для кого-то - в худшую сторону, для кого-то - в лучшую. Это лучше спросить у его тренерского штаба, у людей, которые с ним находятся. Не знаю, лучше он стал или хуже. Но чуть другим, это да", - цитирует 37-летнего вратаря Реальное время.

Напомним, РФС снял запрет с "Рубина" на регистрацию новых игроков. | soccernews.ru