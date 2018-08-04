Рыжиков прокомментировал свой переход в "Крылья Советов"

Новичок "Крыльев Советов" Сергей Рыжиков прокомментировал свой переход из "Рубина" в самарский клуб.

"Очень рад, что оказался здесь. Алексей Сафонов, мой агент, позвонил и сказал, что ведёт переговоры по поводу моего прибытия в "Крылья Советов". Я обрадовался, сказал, что жду хороших новостей. Через минут 15 он мне набрал, и я сразу выехал сюда. Цели ставлю для себя постепенно. Нужно сначала набрать форму. Глобальные цели - это помочь команде достичь тех задач, которые ставят руководство и болельщики, так что сообща мы всё это сделаем. Я как первоклассник радовался, что я в команде, такой хорошей, как "Крылья Советов" - сказал 37-летний страж ворот.

Напомним, что Рыжиков перешёл в "Крылья Советов" на правах свободного агента и заключил двухлетний контракт. | http://soccernews.ru