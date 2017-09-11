Рыжиков: "Промес в каждой игре забивает мне, так что будем работать"

Голкипер "Рубина" Сергей Рыжиков встревожен тем, что форвард "Спартака" Квинси Промес регулярно расписывается в его воротах.

В матче 9-го тура РФПЛ именно гол голландца принес "Спартаку" победу над "Рубином" (1:0).

"Мы знали, что "Спартак" - это команда одного момента. Так получилось, что они использовали свой момент. Обидно, досадно, но что делать, будем работать и двигаться дальше.

Вдохновляет ли возвращение Сесара Наваса? Игрок знаковый, хороший человек, футболист, лидер на поле и за его пределами. Никаких проблем, добро пожаловать. Мы рады, что у него с папой всё хорошо, дай бог ему здоровья.

Какой была установка на игру? Я не буду раскрывать секреты нашей установки. Пусть матч и закончился, но неудачно для нас. Значит мы где-то недоработали.

Кого выделить - Промеса или Адриано? Промес, наверно, считается звездой не только "Спартака", но и нашего чемпионата. Он быстрый техничный, бьёт с двух ног. Он в каждой игре забивает мне, так что будем работать", - сказал страж ворот.

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