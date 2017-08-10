Рыжиков провёл 350-й матч за "Рубин"

Вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков принял участие в матче пятого тура чемпионата России против "Локомотива".

Эта игра стала для 36-летнего стража ворот 350-й в составе казанской команды.

Напомним, что Рыжиков выступает за "Рубин" с 2008 года и выиграл с клубом пять трофеев: два чемпионства, Кубок России и два Суперкубка. | http://soccernews.ru