Рыжиков рассказал, как в 2010 году его пытался переманить "Спартак"

Теги тамбовсергей рыжиковрубинспартак москва

Рыжиков рассказал, как в 2010 году его пытался переманить "Спартак"

Голкипер "Тамбова" Сергей Рыжиков признался, что 10 лет назад у него было крайне заманчивое предложение от московского "Спартака".

"Самый близкий переход - в "Спартак". Они хотели меня купить в 2010 году, пришёл трансфер. В "Спартаке" мне предложили условия в четыре раза лучше, чем в "Рубине" - зарплата в 2 миллиона евро в год и четырёхлетний контракт. Был очень большой соблазн, но деньги не главное. Я колебался. 

Бердыев сказал: "Серёжа, что ты хочешь?". Я отвечаю: "Контракт на четыре года и зарплату, которую предлагает "Спартак", и я остаюсь". Через день он сказал, что они согласны. И всё отпало. У меня даже есть спартаковская майка с моим номером. Уже сделали игровую майку - у папы лежит", - рассказал Рыжиков.

В итоге вратарь до 2018 года выступал за "Рубин", после чего перешёл в "Крылья Советов", а прошлым летом оказался в "Тамбове".

Не пропустите: Глушаков рассказал, были ли у него переговоры о возвращении в "Спартак" или "Локомотив". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Локомотив" нацелился на румынского вингера

"Локомотив" нацелился на румынского вингера

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов