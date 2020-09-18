Рыжиков рассказал, как в 2010 году его пытался переманить "Спартак"

Голкипер "Тамбова" Сергей Рыжиков признался, что 10 лет назад у него было крайне заманчивое предложение от московского "Спартака".

"Самый близкий переход - в "Спартак". Они хотели меня купить в 2010 году, пришёл трансфер. В "Спартаке" мне предложили условия в четыре раза лучше, чем в "Рубине" - зарплата в 2 миллиона евро в год и четырёхлетний контракт. Был очень большой соблазн, но деньги не главное. Я колебался.

Бердыев сказал: "Серёжа, что ты хочешь?". Я отвечаю: "Контракт на четыре года и зарплату, которую предлагает "Спартак", и я остаюсь". Через день он сказал, что они согласны. И всё отпало. У меня даже есть спартаковская майка с моим номером. Уже сделали игровую майку - у папы лежит", - рассказал Рыжиков.

В итоге вратарь до 2018 года выступал за "Рубин", после чего перешёл в "Крылья Советов", а прошлым летом оказался в "Тамбове".

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