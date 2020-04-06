Рыжиков рассказал о несостоявшемся переходе в "Спартак"



Вратарь самарских "Крыльев Советов" Сергей Рыжиков рассказал, что в 2010 году он мог перейти в московский "Спартак" из казанского "Рубина".

"Осознаю, что "Спартак" - самый большой клуб. С героической историей… Да, был такой вариант, была названа сумма, пришло трансферное письмо. Но все решил разговор с Бердыевым. Вроде и болел за "Спартак" в детстве… Потом следил за ними, а команда Романцева - вообще лучшая в России. Папа болел за "Спартак", да и вся семья. Желание перейти было.

Но Бердыев выполнил все пожелания мои и агента. И я решил, что не стоит уходить от тех людей, которые тебе доверили и которые попросили остаться, помочь. Не только я дал многое "Рубину", но и "Рубин" мне. Возможно, потом пожалею", - сказал Рыжиков в эфире телеканала "Матч ТВ".

39-летний Рыжиков выступал за "Рубин" с 2008 по 2018 годы. В составе казанского клуба он дважды становился чемпионом России, выиграл Кубок России, а также два раза стал обладателем Суперкубка России. Также играл за "Оскол", "Салют-Энергию", "Сатурн", "Анжи", "Локомотив" и "Томь".

Не пропустите: Бышовец: "Тедеско в "Спартаке" сразу начал играть по моей схеме". | http://soccernews.ru