Рыжиков рассказал об интересе "Барселоны" в 2011 году

Голкипер "Тамбова" Сергей Рыжиков рассказал, что в 2011 году интерес к нему проявляла "Барселона".

"Из европейских клубов со мной контактировал "Витесс". Тогда был ближе всего к Европе. Второй - когда агент звонил и говорил про "Барселону" в 2011 году. Знаю только про них. Тогда агент говорил, что интерес "Барсы" был серьезным.

Связался бы со мной президент или тренер вратарей "Барсы", взял бы детей и жену на плечи и пошел. Я верю агенту, тешу самолюбие, однако у меня нет причин не доверять ему. Он позвонил: "Серый, разговаривал с агентом по Испании. Есть вариант, что Вальдес отправится в Америку, и ты сможешь конкурировать с Пинто". Говорю: "Николаевич, без проблем. Скажите номер рейса".

Потом у Вальдеса была тяжелая травма, на год основным стал Пинто. Такого, чтобы кто-то напрямую связывался со мной, не было. Не могу сказать, что на 110 процентов было предложение от "Барселоны", - заявил Рыжиков.

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