Рыжиков рассказал об интересе "Барселоны" в 2011 году

Теги тамбовсергей рыжиковбарселона

Рыжиков рассказал об интересе "Барселоны" в 2011 году

Голкипер "Тамбова" Сергей Рыжиков рассказал, что в 2011 году интерес к нему проявляла "Барселона".

"Из европейских клубов со мной контактировал "Витесс". Тогда был ближе всего к Европе. Второй - когда агент звонил и говорил про "Барселону" в 2011 году. Знаю только про них. Тогда агент говорил, что интерес "Барсы" был серьезным.

Связался бы со мной президент или тренер вратарей "Барсы", взял бы детей и жену на плечи и пошел. Я верю агенту, тешу самолюбие, однако у меня нет причин не доверять ему. Он позвонил: "Серый, разговаривал с агентом по Испании. Есть вариант, что Вальдес отправится в Америку, и ты сможешь конкурировать с Пинто". Говорю: "Николаевич, без проблем. Скажите номер рейса".

Потом у Вальдеса была тяжелая травма, на год основным стал Пинто. Такого, чтобы кто-то напрямую связывался со мной, не было. Не могу сказать, что на 110 процентов было предложение от "Барселоны", - заявил Рыжиков.

Читайте также: Рыжиков рассказал, как в 2010 году его пытался переманить "Спартак". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Локомотив" договорился о переходе Манджукича

"Локомотив" договорился о переходе Манджукича

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов