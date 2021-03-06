Рыжиков решил летом завершить карьеру
Профессиональная карьера известного российского вратаря Сергея Рыжикова подходит к концу.
40-летний страж ворот "Тамбова" повесит перчатки на гвоздь по окончании нынешнего сезона. Это подтвердил его агент Алексей Сафонов.
"Сезон закончит - уйдёт. Ну, где-то начнёт тренировать. Устал он уже от всех этих нервотрёпок. Думаю, да Сергей завершит карьеру. В любом случае последнее слово за ним, но к этому всё идёт. Жалко, что заканчивает в такой команде, как "Тамбов" и на такой ноте. А так, я не сомневаюсь, что из него нормальный тренер выйдет. Его уважают и любят болельщики, специалисты, футболисты. У Серёги со всеми хорошие отношения", - сказал агент.
Рыжиков наиболее известен по выступлениям за "Рубин" с 2008 по 2018 год. С казанцами он выиграл 5 трофеев, в том числе два чемпионских титула.
Не пропустите: "Тамбов" получил от РПЛ более 50 миллионов рублей. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 6 марта
-
ПСЖ разгромил "Брест" и вышел в 1/8 финала Кубка Франции
-
"Лестер" вырвал победу над "Брайтоном" и вышел на второе место АПЛ
-
"Барселона" на классе разобралась с "Осасуной"
-
Дубль Мораты помог "Ювентусу" обыграть "Лацио"
-
"Манчестер Сити" интересуется хавбеком "Ювентуса"
-
Лёв может вернуть Мюллера, Хуммельса и Боатенга в сборную Германии
-
Анчелотти сделал выбор между Месси и Роналду
-
"Пидорас судья оторвал голову": Президент "Олимпика" обматерил главу комитета арбитров после матча с "Шахтером"
-
"Боруссия" теряет Холанда
-
Определился фаворит в борьбе за Доннарумму
-
"Лион" прошел в 1/8 финала Кубка Франции, разгромив "Сошо"
-
"Кадис" минимально обыграл "Эйбар"
-
"Астон Вилла" сыграла вничью с "Вулверхэмптоном"
-
1
Хет-трик Левандовски помог "Баварии" вырвать победу над дортмундской "Боруссией"
-
Холанд забил 100 голов за 146 матчей. Быстрее, чем Мбаппе, Месси, Роналду и Ибрагимович
-
"Специя" сыграла вничью с "Беневенто", "Удинезе" был сильнее "Сассуоло"
-
Роналду - лучший футболист "Ювентуса" в феврале
-
РПЛ представила календарь оставшихся туров
-
"Метц" и "Монпелье" вышли в 1/8 финала Кубка Франции