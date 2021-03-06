Рыжиков решил летом завершить карьеру

Профессиональная карьера известного российского вратаря Сергея Рыжикова подходит к концу.

40-летний страж ворот "Тамбова" повесит перчатки на гвоздь по окончании нынешнего сезона. Это подтвердил его агент Алексей Сафонов.

"Сезон закончит - уйдёт. Ну, где-то начнёт тренировать. Устал он уже от всех этих нервотрёпок. Думаю, да Сергей завершит карьеру. В любом случае последнее слово за ним, но к этому всё идёт. Жалко, что заканчивает в такой команде, как "Тамбов" и на такой ноте. А так, я не сомневаюсь, что из него нормальный тренер выйдет. Его уважают и любят болельщики, специалисты, футболисты. У Серёги со всеми хорошие отношения", - сказал агент.

Рыжиков наиболее известен по выступлениям за "Рубин" с 2008 по 2018 год. С казанцами он выиграл 5 трофеев, в том числе два чемпионских титула.

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