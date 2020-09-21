Рыжиков стал седьмым футболистом в истории чемпионата России, сыгравшим после 40 лет
Вратарь "Тамбова" Сергей Рыжиков вышел на поле в возрасте 40 лет и 1 дня в матче 8-го тура РПЛ против "Локомотива" (0:1).
Таким образом, экс-голкипер "Рубина" стал седьмым футболистом в истории чемпионата России, сыгравшим после своего 40-летия.
До Рыжикова аналогичным достижением могли похвастаться только Роман Березовский (40 лет и 39 дней), Руслан Аджинджал (40 лет и 329 дней), Андрей Тихонов (40 лет и 337 дней), Александр Филимонов (41 год и 54 дня), Дмитрий Лоськов (43 года и 90 дней) и Анатолий Давыдов (43 года и 295 дней).
Не пропустите: Рыжиков рассказал, как в 2010 году его пытался переманить "Спартак". | http://soccernews.ru
главное
-
"Ротор" пропустит третий матч подряд из-за коронавируса
-
Гунько покинул пост главного тренера "Химок"
-
"Химки" рассматривают три кандидатуры на пост главного тренера
-
Банда Юргена Клоппа показала, что "Челси" еще очень далек от своей игры! Пока многомиллионная закупка себя не оправдывает
-
Орье назвал "Спартаку" свои требования по зарплате
Лента новостей
-
Гунько удалил из инстаграма свой пост об уходе из "Химок"
-
Суарес отказал "Барселоне" в расторжении контракта за 7 миллионов евро
-
Официально: Гюндоган заразился коронавирусом
-
"Ротор" пропустит третий матч подряд из-за коронавируса
-
Кулушевски восхитился игрой вместе с Роналду
-
Экс-игрок сборной Аргентины Каниджа указал на слабое место Месси
-
Фабрегас назвал лучшего игрока АПЛ
-
Газизов прокомментировал слухи об интересе "Спартака" к Орье
-
"Вулверхэмптон" нашёл замену Диогу Жоте в "Ювентусе"
-
Гунько покинул пост главного тренера "Химок"
-
Рыжиков стал седьмым футболистом в истории чемпионата России, сыгравшим после 40 лет
-
"Реал" начал с потери очков 5 из 8 последних сезонов в статусе чемпиона
-
Экс-форвард "Милана" Кутузов ярко высказался о трансфере Миранчука в "Аталанту"
-
"Химки" рассматривают три кандидатуры на пост главного тренера
-
Бензема провёл юбилейный матч за "Реал" в Ла Лиге
-
"Уфа" усилилась хавбеком из ФНЛ
-
Ракитич рассказал о своих отношениях с Месси и Суаресом
-
"Лидс" может купить игрока сборной Украины
-
Банда Юргена Клоппа показала, что "Челси" еще очень далек от своей игры! Пока многомиллионная закупка себя не оправдывает
-
Роналду забил в 19-м клубном сезоне подряд
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22