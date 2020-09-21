Рыжиков стал седьмым футболистом в истории чемпионата России, сыгравшим после 40 лет

Вратарь "Тамбова" Сергей Рыжиков вышел на поле в возрасте 40 лет и 1 дня в матче 8-го тура РПЛ против "Локомотива" (0:1).

Таким образом, экс-голкипер "Рубина" стал седьмым футболистом в истории чемпионата России, сыгравшим после своего 40-летия.

До Рыжикова аналогичным достижением могли похвастаться только Роман Березовский (40 лет и 39 дней), Руслан Аджинджал (40 лет и 329 дней), Андрей Тихонов (40 лет и 337 дней), Александр Филимонов (41 год и 54 дня), Дмитрий Лоськов (43 года и 90 дней) и Анатолий Давыдов (43 года и 295 дней).

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