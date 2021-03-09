Рыжиков в скором времени покинет "Тамбов"

Голкипер "Тамбова" Сергей Рыжиков не будет дожидаться окончания сезона и покинет команду в ближайшее время, сообщает Metaratings. Он уже попрощался с одноклубниками.

"Осталось утрясти формальности с клубом. Пока я прекращаю свою трудовую деятельность. Решил, что пора и честь знать. Можно сказать, что устал. Просто хочу побыть с семьей. Скорее всего буду завершать карьеру", — заявил Рыжиков.

Напомним, из-за финансовых трудностей у клуба возникли большие долги перед футболистами, многие из них покинули команду зимой. По словам Рыжикова, он не получает зарплату уже пять месяцев.

В текущем сезоне 40-летний голкипер принял участие в 20 матчах РПЛ и пропустил 32 гола.