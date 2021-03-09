Рыжиков в скором времени покинет "Тамбов"
Голкипер "Тамбова" Сергей Рыжиков не будет дожидаться окончания сезона и покинет команду в ближайшее время, сообщает Metaratings. Он уже попрощался с одноклубниками.
"Осталось утрясти формальности с клубом. Пока я прекращаю свою трудовую деятельность. Решил, что пора и честь знать. Можно сказать, что устал. Просто хочу побыть с семьей. Скорее всего буду завершать карьеру", — заявил Рыжиков.
Напомним, из-за финансовых трудностей у клуба возникли большие долги перед футболистами, многие из них покинули команду зимой. По словам Рыжикова, он не получает зарплату уже пять месяцев.
В текущем сезоне 40-летний голкипер принял участие в 20 матчах РПЛ и пропустил 32 гола.
Читать также: "Тамбов" стал рекордсменом РПЛ | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Павар вернулся к тренировкам после коронавируса
-
"Манчестер Юнайтед" включился в борьбу за Доннарумму
-
Почеттино ожидает, что матч с "Барселоной" будет непростым
-
Рыжиков в скором времени покинет "Тамбов"
-
"Шахтер" может перехватить трансферную цель "Ювентуса" и "Интера"
-
"Спартак" настаивает на отмене желтой карточки Жиго в матче с "Краснодаром"
-
Предполагаемая любовница Мамаева беременна
-
3
Рональд Куман считает, что реально пройти ПСЖ только в одном случае
-
Акинфеев вернулся в строй после болезни
-
Защитник сборной Исландии может перейти в клуб РПЛ
-
Романцев выписан из больницы и прокомментировал свое состояние
-
Рибери летом может покинуть "Фиорентину"
-
Жена Мамаева выложила эффектное фото после вероятной измены мужа
-
Боярский начал сомневаться в том, что "Зенит" станет чемпионом
-
"Спартак" отреагировали на слухи об интересе к Спаллетти
-
Гендиректор "Рубина" оценил вероятность ухода Слуцкого из клуба
-
1
Де Лигт высказался о влиянии Буффона и Роналду на его прогресс
-
Экс-футболист "Монако" и "Лиона" может продолжить карьеру в украинском клубе
-
В Англии 17-летний футболист умер от удара током
-
Лёв прокомментировал свой грядущий уход из сборной Германии