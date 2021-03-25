Рыжиков возглавит клуб "Красава" блогера Савина

Фото: Инстаграм "Тамбова"

Голкипер "Тамбова" Сергей Рыжиков со следующего сезона станет главным тренером клуба "Красава" блогера Евгения Савина, сообщает агент Алексей Сафронов.

"Да, это проект Жени Савина, который заявится во вторую лигу. Они договорились. Как команда будет называться, не знаю.

У Рыжикова есть тренерская лицензия категории А. Правила позволяют с такой лицензией быть главным тренером в клубе ПФЛ.

По зарплате не могу ничего сказать. Не хочу обсуждать его финансы. В этот проект он идет за футбол и получение опыта. Иногда можно даже самому заплатить, чтобы поехать куда-то на стажировку. Так что финансовый вопрос не поднимали. Понятно, что могут быть смешные деньги, но ему главное начать. Может быть, будет получать примерно раз в пять меньше, чем в "Тамбове". Но главное, чтобы хоть платили вовремя", - приводит слова Сафронова "РБ-Спорт".

Напомним, тренером-консультантом клуба "Красава", который будет проводить игры ПФЛ в Одинцово, стал Юрий Семин.