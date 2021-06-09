Рыжиков высказался о своем уходе из "Красавы"

Фото: инстаграм Рыжикова/Автор неизвестен

Бывший главный тренер ФК "Красава" Сергей Рыжиков объяснил, почему он решил покинуть этот пост.

"По истечению первого месяца работы в ФК "Красава" мною было принято решение не продолжать дальнейшее сотрудничество по ряду непреодолимых вопросов, решения которых, к сожалению, так и не удалось достигнуть,Проявляю солидарность и благодарность к своему тренерскому и административному штабу! Спасибо за этот месяц, который вы помогли мне как тренеру, организовать! Футболистам ФК "Красава" желаю искренне только успехов, порядочных работодателей, добросовестных коллег! У вас все получится!

Спасибо всем моим друзьям, подписчикам, коллегам за проявление интереса ко мне и сопереживания за мой тренерский штаб. У ребят все хорошо! Всем хорошего настроения и достоверной информации. К слову, уволился я сам, и 2,5 года не пью алкоголь вообще. Прежде чем делать выводы, думайте! Информация исчерпывающая. Прошу отнестись с пониманием, комментарии закрываю!", — написал Рыжиков в Instagram.

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