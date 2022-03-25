"РЖД" может продать "Локомотив" в год столетия клуба

Теги локомотив москва

"РЖД" может продать "Локомотив" в год столетия клуба

"РЖД" получил разрешение от правительства РФ на продажу "Локомотива", сообщает ТАСС.

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков предполагает, что новым владельцем клуба может стать Роман Абрамович.

Отметим, что на данный момент "РЖД" является и владельцем, и спонсором "Локомотива".

В текущем сезоне РПЛ "железнодорожники" занимают шестое место.

Читайте также: "Локомотив" переиграл "Ахмат", уступая в счёте к перерыву. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Бэйл может завершить карьеру в этом году

Бэйл может завершить карьеру в этом году

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов