"РЖД" может продать "Локомотив" в год столетия клуба

"РЖД" получил разрешение от правительства РФ на продажу "Локомотива", сообщает ТАСС.

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков предполагает, что новым владельцем клуба может стать Роман Абрамович.

Отметим, что на данный момент "РЖД" является и владельцем, и спонсором "Локомотива".

В текущем сезоне РПЛ "железнодорожники" занимают шестое место.

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