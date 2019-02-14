РЖД выделили "Локомотиву" большую сумму в 2019 году

ОАО "Российские железные дороги" даст "Локомотиву" 4,6 млрд рублей в 2019 году, утверждает председатель совета директоров московского клуба, заместитель генерального директора ОАО РЖД Анатолий Мещеряков.



"РЖД выделили клубу в этом году 4,6 млрд рублей без НДС. Этот бюджет у нас уже на протяжении нескольких лет, и можно предположить, что в следующем году цифры будут примерно на этом же уровне", - отметил Мещерякова.

На сборах Испании "Локомотив" проведет матч с "Викингом", "Сарпсборгом" и "Мольде".

"Локомотив" занимает 5 место турнирной таблицы РПЛ, набрав 28 очков.

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