С 1 августа на московских стадионах в пять раз увеличат количество зрителей

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о скором изменении квоты для болельщиков на посещение футбольных матчей.

С 1 августа трибуны столичных стадионов смогут заполняться на 50 процентов - это в пять раз больше разрешённого сейчас показателя.

Таким образом, изменения коснутся игр уже следующего сезона РПЛ, который стартует 2 или 9 августа.

Победителем текущего розыгрыша чемпионата России досрочно стал питерский "Зенит".

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