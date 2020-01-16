С 1 июля футболисты из стран ЕАЭС перестанут считаться легионерами в РПЛ

Министерство спорта России опубликовало приказ, согласно которому с 1 июля 2020 года футболисты из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не будут считаться легионерами в чемпионате страны.

Напомним, что помимо РФ в объединение входят Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия.

Сейчас в РПЛ действует лимит, согласно которому на поле в составе одной команды не могут выходить более 6 иностранцев одновременно.

Начиная с сезона 2020/21, лимит будет касаться заявки клуба – 8 легионеров и 17 россиян.

Не пропустите: Большинство клубов РПЛ поддержало идею расширения чемпионата до 18 команд. | http://soccernews.ru