Стало известно, когда клубы Серии А возобновят групповые тренировки

Итальянское правительство рассматривает возможное возобновление сезона в ближайшее время. Об этом сообщает Football Italia.

На данный момент точной даты нет, однако 18 мая клубы Серии А начнут групповые тренировки. Государству необходимо внести незначительные изменения в медицинский протокол.

Сейчас футболистам разрешено заниматься на клубных базах индивидуально, соблюдая правила социального дистанцирования.

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