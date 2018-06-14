С 1982-го года в финалах Чемпионата Мира играет минимум один игрок "Интера"
С 1982-го года и до сегодняшнего дня в финалах Чемпионата Мира играет минимум один игрок миланского "Интера".
Так, 36 лет назад в главной игре ЧМ принимали участие Бергоми, Ориали и Альтобелли; в 1986-м году - Румменигге; в 1990-м - Бреме, Маттеус, Клинсманн; 1994-м - Берти; 1998-м - Джоркаефф, Роналдо; 2002-м - Роналдо; 2006-м - Матерацци; 2010-м - Снейдер; 2014-м - Паласио.
Напомним, "Интер" сделал первое предложение по Наингголану. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Россия
|0
|0
|2
|Саудовская Аравия
|0
|0
|3
|Египет
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Португалия
|0
|0
|2
|Испания
|0
|0
|3
|Марокко
|0
|0
|4
|Иран
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|0
|0
|2
|Австралия
|0
|0
|3
|Перу
|0
|0
|4
|Дания
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Исландия
|0
|0
|3
|Хорватия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Швейцария
|0
|0
|3
|Коста-Рика
|0
|0
|4
|Сербия
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Мексика
|0
|0
|3
|Швеция
|0
|0
|4
|Южная Корея
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Панама
|0
|0
|3
|Тунис
|0
|0
|4
|Англия
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Польша
|0
|0
|2
|Сенегал
|0
|0
|3
|Колумбия
|0
|0
|4
|Япония
|0
|0