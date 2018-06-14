С 1982-го года в финалах Чемпионата Мира играет минимум один игрок "Интера"

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С 1982-го года в финалах Чемпионата Мира играет минимум один игрок "Интера"С 1982-го года и до сегодняшнего дня в финалах Чемпионата Мира играет минимум один игрок миланского "Интера".

Так, 36 лет назад в главной игре ЧМ принимали участие Бергоми, Ориали и Альтобелли; в 1986-м году - Румменигге; в 1990-м - Бреме, Маттеус, Клинсманн; 1994-м - Берти; 1998-м - Джоркаефф, Роналдо; 2002-м - Роналдо; 2006-м - Матерацци; 2010-м - Снейдер; 2014-м - Паласио.

Напомним, "Интер" сделал первое предложение по Наингголану. | soccernews.ru

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