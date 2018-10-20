С 1990 года "Реал" не пропускал два гола к 13-й минуте домашнего матча Ла Лиги

В рамках девятого тура испанской Примеры мадридский "Реал" на своём поле уступил "Леванте" со счётом 1:2.

"Лягушки" забили свои два гола в этом матче уже к 13-й минуте. Отличились Хосе Луис Моралес и Рохер Марти.

Как сообщает Mister Chip, "сливочные" не пропускали дважды к вышеуказанному периоду времени в домашней игре Ла Лиги 28 лет.

В последний раз такое происходило в апреле 1990 года - тогда "Реалу" удалось спасти матч "Логроньесом", сведя его вничью со счётом 3:3.

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